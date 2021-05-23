В Италии восемь человек погибли в результате крушения фуникулера

В Италии восемь человек погибли в результате крушения фуникулера
Флаг Италии. Фото: pixabay

Восемь человек погибли и двое детей получили тяжёлые травмы в результате обрушения фуникулёра в Италии. Из-за обрыва каната рухнула одна кабина, в которой находились по крайней мере 11 человек.

Дети с серьёзными ранениями были доставлены в больницу в Турине, сообщает ANSA. Инцидент произошел утром на маршруте, который соединяет озеро Маджоре с возвышенностью почти в 1,5 тысяч метров. Причины выясняются. Подъемники начали работать на горных курортах в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии COVID-19. Злосчастный подъемник запустили в воскресенье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Пулковском шоссе разбился синий спорткар. В воскресенье, 23 мая, на КАД в районе съезда на Пулковское шоссе произошло ДТП с участием синего спорткара.

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