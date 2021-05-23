В Китае эксперты рассказали, как выбрать лучшие бананы по форме фрукта

Китайские учёные рассказали, как выбрать самые лучшие бананы. Для этого очень важно обратить внимание на цвет фрукта.

Эксперты считают, что бананы вполне могут быть как прямыми, так и изогнутыми, пишет Sohu. Многие покупатели думают о том, какой же формы надо выбирать фрукт. Китайские учёные объяснили, что бананы постоянно остаются прямыми, пока в итоге не созреют полностью. В процессе же своего созревания фрукты в итоге будут расти в направлении света. Именно по такой причине они сами изгибаются, ведь все это вызвано именно естественным положением кисти бананов на ветке дерева.

Большинство продавцов бананов для того, чтобы такой фрукт было значительно удобнее транспортировать, собирают еще совсем недозрелые фрукты, после чего уже начинают их перевозить к месту продажи. Так бананы могут не испортиться после своей отправки. Их все собирают, пока они еще не совсем поспели, после чего массово доставляют в нужный магазин. Продают там их уже после полного созревания.

Так что любой потребитель может обратить свое внимание на то, что некоторые бананы при этом имеют прямую форму, а другие – изогнутую форму. Можно сейчас прийти к разумному выводу, что изогнутые фрукты являются намного более спелыми, а также намного сладкими по вкусу, чем прямые бананы. Но при этом их в итоге будет очень сложно хранить, так как портятся они очень быстро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский марсоход «Чжужун» успешно сошел с платформы и приступил к исследованию Марса.