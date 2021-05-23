Организаторы рассказали, куда петербуржцы чаще всего шли в «Ночь музеев»

Организаторы рассказали, куда петербуржцы чаще всего шли в «Ночь музеев»
"Ночь музеев" проходит ежегодно. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Организаторы «Ночи музеев» рассказали об итогах акции в 2021 году. По их информации, в Петербурге суммарное количество посещений составило 73 тысячи. Билетами «Ночи музеев» воспользовались свыше 20 тысяч человек.

Интересно, что каждый второй участник акции отправился не только в какой-либо из музеев, но и на один из концертов музыкального марафона в Большом зале филармонии, сообщает «Фонтанка».

Около 7000 человек побывали в Артиллерийском музее, более 6000 — в Военно-морском музее, более 4600 в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Однако самыми популярными точками «Ночи музеев» стали небольшие музеи: музей Академии художеств, Аничковый дворец, Интерактивном центре истории метрополитена.

В этом году петербуржцы не могли ездить между точками по спонтанному маршруту — из-за коронавируса и связанных с ним мер безопасности на каждое посещение было необходимо записываться заранее на определенное время.

Главным итогом прошедшей «Ночи музеев» стало понимание того, что петербуржцы соскучились по музеям, объявили организаторы. Все сеансы во всех музеях были заполнены. Музеи снова отработали на пределах своих возможностей, просто в этом году их возможности были ограничены необходимыми мерами безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Большом зале Филармонии задержали программу.

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