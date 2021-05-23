В Госдуме рассказали про самую страшную санкцию против Вашингтона

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Депутат заявил, что таковой мерой является прокладку трубопровода «Северный поток-2».

Депутат Госдумы Александр Шерин рассказал, какая самая страшная санкция введена против Вашингтона. Об этом сегодня, 23 мая, пишет РИА Новости.

Политик убежден, что прокладка трубопровода «Северный поток – 2» является самым страшным шагом, который могла сделать России в отношении Вашингтона. После запуска проекта Россия сможет без проблем поставлять топливо европейским странам. В связи с этим Америка потеряет контроль над европейским рынком.

«Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции <…>снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное: контроль над европейскими странами»,

— сказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии заявили, что борьба за «Северный поток — 2» усилилась.