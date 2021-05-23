Манижа высказалась о скандале с победителем «Евровидения»

Музыканта заподозрили в употреблении наркотиков.

Певица Манижа прокомментировала скандал, связанный с победителем «Евровидения-2021» — его заподозрили в употреблении наркотиков. Об этом 23 мая пишет РЕН ТВ.

Артистка отметила, что выступает против подобных зависимостей. Тем более Маниже не нравится, когда наркотики употребляют публично, так как нужно показывать хороший пример аудитории и помнить о влиянии на огромное количество людей. Певица знает, что у группы Maneskin большая фан-база подростков, которые могут посчитать, что употреблять вещества – хорошо.

Напоминаем, что солист итальянской группы уже согласился сдать тесты на наличие в организме наркотических веществ. Слухи появились после публикации видео, на котором артист наклоняется к столу, после чего отстраняется от него.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Рыбак оценил выступление Манижи на Евровидении.