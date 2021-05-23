Манижа высказалась о скандале с победителем «Евровидения»

Манижа высказалась о скандале с победителем «Евровидения»
Манижа выступила в финале "Евровидения". Фото: скриншот Instagram

Музыканта заподозрили в употреблении наркотиков.

Певица Манижа прокомментировала скандал, связанный с победителем «Евровидения-2021» — его заподозрили в употреблении наркотиков. Об этом 23 мая пишет РЕН ТВ.

Артистка отметила, что выступает против подобных зависимостей. Тем более Маниже не нравится, когда наркотики употребляют публично, так как нужно показывать хороший пример аудитории и помнить о влиянии на огромное количество людей. Певица знает, что у группы Maneskin большая фан-база подростков, которые могут посчитать, что употреблять вещества – хорошо.

Напоминаем, что солист итальянской группы уже согласился сдать тесты на наличие в организме наркотических веществ. Слухи появились после публикации видео, на котором артист наклоняется к столу, после чего отстраняется от него.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Рыбак оценил выступление Манижи на Евровидении.

евровидение манижа скандал


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог перечислил идеальные продукты для быстрого похудения
В переулке Пирогова на крыше заметили подростков
Манижа высказалась о скандале с победителем «Евровидения»
В Госдуме рассказали про самую страшную санкцию против Вашингтона
Перед Кантемировским мостом столкнулись маршрутка и легковушка
Песков объяснил слова Путина о том, что Россия будет «выбивать зубы»
В Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены более 190 пациентов с коронавирусом
В хаски-центре в Ленинградской области родился олененок