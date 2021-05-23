Светлана Тихановская прокомментировала задержание основателя Nexta Протасевича

Его задержали из-за обвинений в терроризме.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала задержание основателя Telegram-канала Nexta. Оппозиционерка отметила, что после случившегося стоит исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации. Таким предложением она поделалась в своем Telegram-канале.

Тихановская считает, что ситуация с экстренной посадкой самолета похожа на «операцию спецслужб». Напоминаем, что сегодня, 23 мая, в Минске сел борт, летевший из Афин в Вильнюс. После этого появились новости о задержании Романа Протасевича. В республике он числится в списке причастных к терроризму и объявлен в розыск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минске после экстренной посадки самолета задержали основателя NEXTA.