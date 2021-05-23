Мошенник смогу загрузить в банкомат купюры «банка приколов» на 1 млн

Мошенник смогу загрузить в банкомат купюры «банка приколов» на 1 млн
Мужчина смог снять настоящие деньги. Фото: pixabay.com

После этого ему удалось вывести настоящие деньги.

В Москве полицейские разыскивают мошенника, который смогу загрузить в банкомат купюры «банка приколов» на один миллион рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что все случилось на Краснопрудной улице. Фальшивые деньги загрузили в банкомат Россельхозбанка. Всего была внесена 521 купюра номиналом две тысячи рублей на общую сумму более одного миллиона рублей. После этого злоумышленник смог обналичить сумму, но банкомат выдал ему настоящие деньги.

«Банкомат считал сувенирные деньги как настоящие, мужчина перевел сумму на несколько банковских карт, а потом обналичил деньги»,

— сообщает источник.

На данный момент возбудили уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан мошенник, выдавший петербургскому пенсионеру компенсацию билетами банка приколов.

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Мошенник смогу загрузить в банкомат купюры «банка приколов» на 1 млн
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