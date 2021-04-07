Задержан мошенник, выдавший петербургскому пенсионеру компенсацию билетами банка приколов

Задержан мужчина 1999 года рождения. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Задержан мужчина 1999 года рождения. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера. Им оказался 21-летний житель.

Преступный инцидент произошел в феврале 2021 года. Тогда в отдел полиции обратилась 67-летний мужчина, проживающий на проспекте Энтузиастов. Он рассказал, что к нему домой пришел неизвестный, который рассказал, что пенсионеру якобы полагается компенсация, но для ее получения необходимо уплатить подоходный налог.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пенсионер передал незнакомцу 7 тыс. рублей, получив взамен конверт деньгами. Позже выяснилось, что мошенник оставил горожанина с купюрами «банка приколов».

В ходе розыска полицейские задержали у дома 10 по улице Съезжинской 21-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мошенники обманули пенсионера на 3,3 млн рублей.