На Парнасе заметили тонущую в луже легковушку

На Парнасе заметили тонущую в луже легковушку
Машина стоит в воде. Фото: скриншот Вконтакте

По какой причине образовалась лужа – непонятно.

На Парнасе сегодня вечером, 24 мая, заметили машину, стоящую в глубокой луже. Видеозапись с места инцидента выложили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Непонятно, где именно все случилось и по какой причине автомобиль оказался практически наполовину в воде. Такое могло произойти коммунальной аварии, затопившая дорогу. Но вероятнее всего она ушла под воду после ливней.

«Знаменитое Заречное море — второе по величине после Дизельного, но первое по глубине. На легковой там без шансов»,

— шутит один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росприроднадзор рассказал, почему в лужах Петербурга желтые разводы. Это всего лишь пыльца деревьев. К середине мая начинает пылить ель и береза, а к концу месяца дуб и сосна.

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