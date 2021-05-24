На Парнасе заметили тонущую в луже легковушку

По какой причине образовалась лужа – непонятно.

На Парнасе сегодня вечером, 24 мая, заметили машину, стоящую в глубокой луже. Видеозапись с места инцидента выложили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Непонятно, где именно все случилось и по какой причине автомобиль оказался практически наполовину в воде. Такое могло произойти коммунальной аварии, затопившая дорогу. Но вероятнее всего она ушла под воду после ливней.

«Знаменитое Заречное море — второе по величине после Дизельного, но первое по глубине. На легковой там без шансов»,

— шутит один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росприроднадзор рассказал, почему в лужах Петербурга желтые разводы. Это всего лишь пыльца деревьев. К середине мая начинает пылить ель и береза, а к концу месяца дуб и сосна.