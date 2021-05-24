В Петроградском районе таксист протащил пассажира его по асфальту

В Петербурге в Петроградском районе города случился инцидент, в результате которого водитель такси таскал пассажира по асфальту. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Петроградском районе на улице Льва Толстого посетители бизнес-центра увидели, как таксист довольно жестко высаживает из салона автомобиля своего потенциального клиента.

По словам пользователи Сети, такси приехало забирать молодого человека, однако водитель, когда понял, что последний пьян, везти его отказался. Однако неугомонный пассажир не унимался. Его никак не получилась вытащить из машины. Таксист кое-как смог его оттуда извлечь, а потом, держа его за край одежды, протащил по асфальту.

Затем быстро сел в машину и пытался скрыться. Однако от пассажира было не так легко уйти. Он встал, поправился и бросился в догонку за машиной такси, настигнув ее уже на первом светофоре.

Сообщается, что конец инцидента запечатлеть не удалось.

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