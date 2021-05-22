Не смогли договориться: в Невском районе ДТП закончилось ударами ножа

В Петербурге случилось ДТП, после чего водитель достал нож. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге случилось ДТП, после чего водитель достал нож. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, исходом которого стала драка с ножом. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском районе Северной столицы в эту субботу 22 мая было неспокойно на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко.

Так, около 18:00 там случилась авария между двумя легковыми автомобилями, одним из которых была машина такси.

По неподтвержденной информации, которую сообщают пользователи Сети, водитель такси ударил ножом второго участника ДТП. Между автолюбителями завязалась драка.

Также в группе рассказывают, что холодное оружие водителю такси пришлось достать, когда он почувствовал, что проигрывает в стычке.

Потерпевший пытался справится с нападавшим, однако ничего не вышло и мужчина упал на асфальт.

По словам очевидца, на участника аварии с ножом были надеты наручники, а затем его повезли в отделение. Его противника же, всего в крови, с места происшествия забрали сотрудники скорой медицинской помощи.

В данный момент официальных сведений по поводу случившегося нет.

Помимо прочего, ДТП произошло прямо на трамвайных рельсах, в связи с чем движение трамваев по Дальневосточному проспекту было остановлено.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Веселом поселке случился невеселый инцидент. Мужчины вышли из троллейбуса, подрались и поехали дальше.