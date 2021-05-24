В Петербурге за сутки тесты на ковид-19 сдали более 14 тысяч человек

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 14 176 тестов на COVID-19. Об этом сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Такие данные стали известны в понедельник утром, 24 мая.

Стоит заметить, что пандемия продолжается во всем мире вот уже больше года.Число случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации превысило отметку в пять миллионов. Оно составляет 5 001 505.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода.