В Петербурге за сутки тесты на ковид-19 сдали более 14 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на ковид-19 сдали более 14 тысяч человек
Петербуржцы продолжают сдавать тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 14 176 тестов на COVID-19. Об этом сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Такие данные стали известны в понедельник утром, 24 мая.

Стоит заметить, что пандемия продолжается во всем мире вот уже больше года.Число случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации превысило отметку в пять миллионов. Оно составляет 5 001 505.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода.

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