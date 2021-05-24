В Петербурге «Мерседес» крутился и въехал в бочину «Ниссан Альмера»

В Петербурге в Красносельском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого иномарка въехала в машину ничего не подозревавшего водителя. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Красносельском районе Северной столицы близ Ленинского проспекта у дома 81 произошла авария.

Вечером около 9 часов «Мерседес» двигался по встречной полосе. Неизвестно по какой причине, но он начал «дрифтовать» и резко тормозить, в результате чего автомобиль занесло, и он врезался в бок «Ниссан Альмера», который стоял на другой полосе.

После столкновения водитель иномарке не стал останавливаться и скрылся с места происшествия.

Сообщается, что на видео регистраторе машины, в которую врезались, не заметны номера «Мерседеса».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после ДТП на Обводном канале был госпитализирован грудничок.