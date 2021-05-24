В Петербурге никак не закончатся дожди

В Петербурге никак не закончатся дожди
В Петербурге дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов
В понедельник, 24 мая в Петербурге кое-где пройдут кратковременные дожди. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что синоптическая ситуация в Северной столице сегодня определяется тыловой частью уходящего на восток циклона.

Погода в городе будет облачная, однако с прояснениями. Кроме того, местами пройдут кратковременные дожди и будет ветрено.

Градусники горожан покажут +14…+16°, а в Ленинградской области же +12…+17°. Будет дуть порывистый западный ветер 5-10 м/с.

Также атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 24 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

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