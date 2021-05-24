Петербуржцы утром в понедельник встали в 5-балльные пробки

Сегодня в Северной столице собрались 5-балльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным «Яндкс.Пробки», в понедельник, 13 мая, к 8:30 ситуация на дорогах города оценивается в 5 баллов. Однако к 9:00 ситуация усугубиться, городе ожидаются уже 6-балльные пробки.

Наибольшее скопление машин наблюдается на Светлановском, Гражданском и Непокоренных проспектах, также на Заневском проспекте, Воскресенской набережной, на Загородном проспекте и на набережной Фонтанки.

Красные участки также имеются на КАДе, на Колтушском шоссе, на Шоссейной улице, в Пушкине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник, 24 мая в Петербурге кое-где пройдут кратковременные дожди.