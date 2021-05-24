Трое ученых Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года

Трое ученых Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Трое ученых из Уханьского института вирусологии в Китае настолько тяжело заболели в ноябре 2019 года, что были вынуждены обратиться за медицинской помощью в больницу. Так считает разведка США, Это может служить косвенным доказательством лабораторного происхождения коронавируса.

Раскрытие информации о количестве ученых, времени заболевания и обращения в больницы произошло накануне 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой будет обсуждаться борьба с коронавирусом и продолжится расследование происхождения COVID-19, сообщает The Wall Street Journal.

У ученых наблюдались симптомы COVID-19. Мнения экспертов о силе предоставленных доказательств разделились. Некоторые считают, что опубликованная информация является потенциально важной, однако нуждается в последующей доработке и дополнительном подтверждении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России пробуют комбинированную вакцину против ковид-19 и гриппа.

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Трое ученых Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года
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