Глава Минюста РФ одобрил идею замещения труда мигрантов заключенными

В Санкт-Петербурге средняя цена первичной недвижимости увеличилась на 32% за год и составила 140 542 рубля за кв. м к концу года. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге средняя цена первичной недвижимости увеличилась на 32% за год и составила 140 542 рубля за кв. м к концу года. Фото: pixabay

Министр юстиции России Константин Чуйченко считает правильным предложение главы ФСИН активнее использовать заключенных вместо трудовых мигрантов, в том числе на крупных стройках.

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», — сказал Чуйченко в понедельник журналистам в Хабаровске, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что «надо двигаться по всем направлениям, создавать места». По словам Чуйченко, он считает интересными крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек.

Глава Минюста РФ подчеркнул, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.

Порядка 180 тысяч лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти на отбытие наказание в виде исправительных работ, то есть перейти в исправительный центр, но сейчас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест.

«Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов», — сказал Чуйченко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России появится специальный правовой режим для мигрантов.