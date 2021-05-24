Глава Минюста РФ одобрил идею замещения труда мигрантов заключенными

Министр юстиции России Константин Чуйченко считает правильным предложение главы ФСИН активнее использовать заключенных вместо трудовых мигрантов, в том числе на крупных стройках.
«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», — сказал Чуйченко в понедельник журналистам в Хабаровске, сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что «надо двигаться по всем направлениям, создавать места». По словам Чуйченко, он считает интересными крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек.
Глава Минюста РФ подчеркнул, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.
«Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов», — сказал Чуйченко.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России появится специальный правовой режим для мигрантов.