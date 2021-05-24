Генпрокуратура объявила киберпреступность угрозой нацбезопасности

Уровень киберпреступности вырос в 20 раз за семь лет. Фото: pixabay

Уровень киберпреступности вырос в 20 раз за семь лет. Фото: pixabay

Киберпреступность начала представлять угрозу нацбезопасности России. Об этом рассказал начальник Главного организационно-аналитического управления генпрокуратуры Андрей Некрасов.

Он отметил резкий рост числа преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий, сообщает ТАСС. Общее количество киберпреступлений за год достигло 510,3 тысячи.

Некрасов также отметил, что уровень раскрываемости подобных преступлений не превышает 25%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент США Джо Байден обсудит с главой России Владимиром Путиным создание международной системы кибербезопасности. Байден намерен обсудить с коллегой из России международные стандарты по кибербезопасности. Глава Соединенных Штатов заявил журналистам в Белом доме, что он намерен достичь создания международного стандарта.