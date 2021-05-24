Генпрокуратура объявила киберпреступность угрозой нацбезопасности

Генпрокуратура объявила киберпреступность угрозой нацбезопасности
Уровень киберпреступности вырос в 20 раз за семь лет. Фото: pixabay

Киберпреступность начала представлять угрозу нацбезопасности России. Об этом рассказал начальник Главного организационно-аналитического управления генпрокуратуры Андрей Некрасов.

Он отметил резкий рост числа преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий, сообщает ТАСС. Общее количество киберпреступлений за год достигло 510,3 тысячи.

Некрасов также отметил, что уровень раскрываемости подобных преступлений не превышает 25%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент США Джо Байден обсудит с главой России Владимиром Путиным создание международной системы кибербезопасности. Байден намерен обсудить с коллегой из России международные стандарты по кибербезопасности. Глава Соединенных Штатов заявил журналистам в Белом доме, что он намерен достичь создания международного стандарта.

кибербезопасность киберпреступность нацбезопасность Россия цифровые технологии


 

Новости партнеров
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Женщине за рулем троллейбуса дали два года условно за наезд, повлекший ...
В Петербурге потребовали запретить ещё одну рекламу Dolce&Gabbana
Комбинированная вакцина и новый штамм: последнее о COVID-19 в России и мире
Диетологи назвали самые полезные продукты для переболевших коронавирусом
У площади Московские ворота построят жилой комплекс бизнес-класса
Весной в Петербурге посадили почти 6 тысяч деревьев и более 51 тысячи кустарников
В Петербурге за сутки тесты на ковид-19 сдали более 14 тысяч человек
За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 14 тысяч человек