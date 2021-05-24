Весной в Петербурге посадили почти 6 тысяч деревьев и более 51 тысячи кустарников

Липы посадили в 2017 году. Фото: pixabay.com

Липы посадили в 2017 году. Фото: pixabay.com

В садах и парках города закончили весенние посадки деревьев и кустарников в Северной столице. Всего посадили более 5 700 деревьев и около 51 200 кустарника.

Впервые петербуржцы могли посадить дерево на любой площадке по своему выбору. Места выбирали списка, который размещался на портале комитета по благоустройству, сообщает Смольный.

При совместном участии садовников и петербуржцев можно сделать улицы города и правда красивыми, отметил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Больше всего сажали одновременно в Московском парке Победы и в саду на улице Верности.

Экологические акции были приурочены и к памятным датам. Город на Неве снова принял участие в международной акции «Сад памяти».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты посадили на Маяковской пятиметровые липы. Активисты группы «Центральный район за комфортную среду обитания» посадили деревья у домов № 25 и 34 на улице Маяковского.