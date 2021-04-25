Активисты посадили на Маяковской пятиметровые липы

Активисты группы «Центральный район за комфортную среду обитания» посадили деревья у домов № 25 и 34 на улице Маяковского.

«Две прекрасные пятиметровые липы обрели сегодня свой дом рядом с другими деревьями на аллеях. Пожелаем им долгой счастливой жизни на петербургской улице. Надеемся, что их не засыпят без меры реагентами в зимний период и не сломают вандалы.», — сообщили активисты.

Они поблагодарили ведомства Смольного за помощь на всех стадиях согласования, а также своих спонсоров. Также активисты выразили надежду, что все, кто принимал участие в проекте и интересовался им смогут при желании пробить и организовать официальную посадку деревьев на улицах города.

Отмечается, что липы для посадки предоставили в одном из питомников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории у Гостиного двора ликвидировали газоны, после чего там высадили 44 липы. Они погибли спустя год, поэтому в 2011 году были высажены клены и вязы. Подобное происходит с разной периодичностью, 2021 год не стал исключением.