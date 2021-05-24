У площади Московские ворота построят жилой комплекс бизнес-класса

У площади Московские ворота построят жилой комплекс бизнес-класса
Новый ЖК на Днепропетровской. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Новый ЖК бизнес-класса возведут на пересечении Московского и Лиговского проспектов.

Площадь территории равна 2,6 гектара. В планах здесь построить жилой дом «Менделеев» общей площадью 85 тысяч «квадратов», сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Ещё планируют возвести детский садик на 90 мест.

Вся документация уже готова. Так строительство комплекса начнётся в ближайшее время. Такая готовность уже совсем скоро может вывести ЖК на продажу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские новостройки на 37% состоят из квартир с чистовой отделкой. Вот уже десять лет продолжает сохраняется тенденция увеличения количества новостроек с готовой отделкой .В прошлом году 37% ото всех предложений первичного рынка петербургской недвижимости состоял из квартир с чистовой отделкой. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

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