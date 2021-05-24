«Танцующие достоевские», «Поющие мосты» и буккроссинг: Какие мероприятия пройдут на Книжном салоне

«Танцующие достоевские», «Поющие мосты» и буккроссинг: Какие мероприятия пройдут на Книжном салоне
Гостями Книжного салона-2019 стало около 250 тыс. человек. Фото: Санкт-Петербургский Книжный Салон/VK

С 26 по 29 мая в Петербурге пройдет XVI международный книжный салон. Он впервые пройдёт на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Эрмитажа.

В Главном штабе пройдут встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы и другое, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Салон можно посетить бесплатно. В этом году он проходит в очном формате.

На площади разместят шатер, где покажут книги лучших издательств. На сцене будут выступать разные музыканты. Ещё на площади оборудуют для петербуржцев места для чтения.

Программа мероприятия разделена на три раздела: читатель, писатель, издатель и профессионалы для профессионалов. Каждый найдёт то, что ему надо.

Состоится флешмоб «Танцующих достоевских». Будут «Поющие мосты» под литературное сопровождение, Также установят рекорд самых читающих газету людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что книгу об исторических витражах Петроградки будут использовать при ремонте парадных.

XVI международный книжный салон буккроссинг главный штаб дворцовая площадь флешмоб


 

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