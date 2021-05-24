Петербуржцам не будут платить за вакцинацию

Правительство Петербурга, похоже, окончательно отклонило идею о введении выплат для того, чтобы повысить мотивацию горожан к прохождению вакцинации. Как заявил председатель комитета по Петербургу Дмитрий Лисовец, главным стимулом для жителей должно стать беспокойство о своем здоровье.

Об этом глава ведомства сообщил в понедельник, 24 мая, на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке. Как отметил Дмитрий Лисовец, предоставлять скидки или денежные выплаты горожанам за прививку от коронавируса не планируют.

«Подобные акции в других субъектах показали, что такие способы стимуляции неэффективны. Стимулом должно стать беспокойство о своем здоровье, беспокойство за близких и желание избежать введения новых ограничений», — заявил он.

Отметим, в апреле появились сообщения о том, что в Петербурге прорабатывают возможность введения дополнительной мотивации населения к вакцинации. Утверждалось, что окончательное решение будет принято в мае.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какие ограничения могут ввести в Петербурге при ухудшении эпидемиологической обстановки.