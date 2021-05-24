Экскурсоводов и гидов Петербурга заставят пройти аттестацию

Экскурсоводов здесь провожают аплодисментами, благодаря за подаренные эмоции. Фото: из личного архива Алексея Сергиенко.

Экскурсоводов здесь провожают аплодисментами, благодаря за подаренные эмоции. Фото: из личного архива Алексея Сергиенко.

Депутаты Законодательного собрания планируют внести изменения в закон «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге». Новые правила призваны улучшить работу экскурсоводов.

С туристами будут работать только квалифицированные специалисты, сообщает Смольный. Каждый гид пройдёт спецпроверку. Кто справится с аттестацией, тот получит спецкарточку.

Правительство Северной столицы сможет организовывать образовательные программы в сфере туризма. Депутаты считают, что поправки улучшат безопасность и качество туризма в городе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге люди заплатили за туристические путёвки, но так и их не получили. 19 мая полиция Петербурга задержала 36-летнюю гражданку, работающую менеджером. Она подозревается в махинациях с туристическими путёвками. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.