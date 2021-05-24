Петербуржец оплатил долг по алиментам в 800 тысяч, испугавшись уголовного наказания

Судебные приставы Красногвардейского района Петербурга добились оплаты задолженности в пользу несовершеннолетнего. Перспектива уголовного наказания заставила петербуржца погасить 800 тыс. рублей алиментного долга.

Мужчина 44 лет не торопился с исполнять решение суда, он перечислил всего пару символических сумм на содержание несовершеннолетнего сына, после чего предпочел скрыться.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ФССП России по городу, мужчина по месту регистрации не проживал, в результате чего был объявлен в исполнительный розыск. Позже должника ограничили в выезде за пределы, а на его счета наложили арест.

В результате должник был обнаружен по одному из имеющихся адресов и доставлен в отделение судебных приставов. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей».

Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ. Задумавшись о последствиях за неуплату алиментов, мужчина поспешил найти деньги и полностью погасил долг. Текущие платежи остаются на контроле у судебных приставов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец одним платежом погасил долг по алиментам в миллион рублей лишь бы уехать отдыхать за границу.