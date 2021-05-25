Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге связали с массовыми мероприятиями – ПМЭФ и Евро-2020 могут оставить после себя локдаун

Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге связали с массовыми мероприятиями – ПМЭФ и Евро-2020 могут оставить после себя локдаун
ПМЭФ пройдет в "Экспофоруме". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Статистика говорит о том, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге за последнее время ухудшилась. В Северной столице также зафиксирован и рост госпитализации ковид-инфицированных. В региональном управлении Роспотребнадзора уже подтвердили, что тенденция связана с майскими праздниками. На этом фоне городские власти не планируют отменять Петербургский международный экономический форум и Евро-2020. Пока в городе лишь продлили ограничения и увеличили коечный фонд.

О связи роста заболеваемости с майскими праздниками накануне заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия.

«Рост заболеваемости связан с высокой активностью населения в праздничные дни, а также пренебрежением масочным режимом и социальной дистанцией», — сообщила она.

Несмотря на то, что майские праздники и массовые мероприятия только привели к ухудшению эпидемиологической ситуации, город по-прежнему готовится принять два крупнейших события. Речь идет о Петербургском международном экономическом форуме и чемпионате Европы по футболу. Ранее губернатор Александр Беглов признал: ситуация беспрецедентная. Впрочем, добавил он, отменять мероприятия не собираются. Он же призвал горожан соблюдать меры предосторожности и пройти вакцинацию.

Пока действующие ограничения в Северной столице продлили до 12 июля. Не исключено, что после ПМЭФ и Евро-2020 список ограничений пополнят новые. Сейчас недельный рост числа зараженных оценивают в 5%. Напомним, что из-за этого в городе было принято решение открыть дополнительные койки для коронавирусных больных.

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