Новые штрафы и День российского предпринимательства: какие изменения петербуржцам приготовили депутаты ЗакСа

Петербургские депутаты готовятся к очередному заседанию в Законодательном Собрании. Оно пройдет в среду, 26 мая, в Мариинском дворце. Парламентарии планируют обсудить введение новых штрафов и внести День предпринимательства в список городских праздников.

Ожидается, что 26 мая в Мариинском дворце перед депутатами выступит председатель Общественной палаты Александр Вахмистров, который поведет итоги работы за год.

Депутаты, наконец, продолжат обсуждение инициативу, которая была внесена в Законодательное Собрание Петербурга еще в 2018-м году. Парламентарии хотят ограничить посещение квестов. Участвовать в них не смогут дети до 14 лет. В законодательство также внесут понятие «квест».

Во втором чтении в ЗакСе также могут рассмотреть изменения в закон «Об административных правонарушениях», которые позволят штрафовать владельцев автомобилей за неправильную парковку во дворах. Во-первых, депутаты предлагают выписывать штрафы за парковку, если машина перегородила подъезд к площадке для сбора отходов.

Во-вторых, в законе может появиться понятие «газоны». Оно уже есть в правилах благоустройства. Теперь изменения необходимо внести в закон «Об административных правонарушениях», чтобы «повысить эффективность контрольных мероприятий за размещением транспортных средств».

Кроме того, проект закона предусматривает штраф для владельцев авто, которые перегораживают машиной внутриквартальный проезд, пешеходную дорожку, проходы к зданиям и входы. Сейчас оставлять машины запрещено только на детских и спортивных площадках, а также на площадках для выгула животных. Нарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Должностные и юридические лица платят больше. Для последних максимальная сумму штрафа составляет 500 тысяч рублей.

Отметим, что в первом чтении также рассмотрят законопроект, который позволит внести День российского предпринимательства в список праздников и праздничных дат в Петербурге. Это даст возможность выделять деньги на организацию праздника из бюджета города.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что депутату из Ленобласти запретили уезжать из-за дохода в 300 млн рублей.