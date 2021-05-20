Депутату из Ленобласти запретили уезжать из-за дохода в 300 млн рублей

Незаконная предпринимательская деятельность стала причиной для возбуждения уголовного дела.

Главе муниципального образования одного из населенных пунктов Всеволожского района избрали меру пресечения по уголовному делу о незаконном предпринимательстве. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области.

54-летнего депутата подозревают в организации незаконной предпринимательской деятельности. Он мог предоставлять теплоэнергию местным жителям, заработав на этом более 300 миллионов рублей. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«По уголовному делу произведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, а также в организации, эксплуатирующей котельные. Изъята соответствующая документация и предметы, имеющие доказательственное значение. Продолжается производство следственных действий, допросы свидетелей», — сообщили в пресс-службе.

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