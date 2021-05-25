Мужчине, залезшему через окно, ограбившему две квартиры и угрожавшему ребенку дали чуть больше трех лет

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Ивана Гаврилова, признанного виновным по статье «Квалифицированный грабеж».
Установлено, что в прошлом году 13 октября среди белого дня Гаврилов залез через открытое окно в квартиру в Приморском районе по аллее Поликарпова у дома 3. Оттуда он вытащил телевизор и две гитары.
Похищенное мужчина спрятал на улице в кустах у данного дома.
Далее мужчина не стал останавливаться и решил «посетить» еще одну квартиру. Он думал, что останется незамеченным, однако в квартире его застал 9-летний мальчик. Тогда злоумышленник, угрожая мальчику, отнял у него телефон и велосипед, а затем покинул квартиру уже через дверь.
Потом Иван Гаврилов забрал все похищенное и скрылся с места происшествия.
Своими умышленными противоправными действиями Гаврилов причинил материальный ущерб на общую сумму не менее 195 998 рублей, а мальчику моральные и нравственные страдания.
Суд установил, что Гаврилов судим, частично признал вину, заявил о раскаянии, добровольно вернул похищенный велосипед и страдает хроническими заболеваниями.
В связи с этим ранее вменяемая статья «Разбой» переквалифицировалась в «Квалифицированный грабеж».
Так, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц.
Отмечается, что по совокупности с приговором Петроградского районного суда Петербурга от 11 февраля этого года – 5 лет в ИК особого режима.
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