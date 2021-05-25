В России за сутки коронавирус подхватили 7 884 человека

За последние 24 часа в России выявили 7 884 случаев КОВИД. Фото: pixabay

За последние 24 часа в России выявили 7 884 случаев КОВИД. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 7 884 человек.

Об этом стало известно сегодня во вторник, 25 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в 85 регионах страны достигло 5 017 795 человек.

За прошедшие 24 часа побороть болезнь смог 8 743 пациент, 393 человек скончались в результате осложнений.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 844 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 075 человек. Третье место у Подмосковья — 734 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские ученые создали вакцину против всех видов коронавируса ковид-19.