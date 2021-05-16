Американские ученые создали вакцину против всех видов коронавируса ковид-19

Американские исследователи из Дюкского университета смогли достичь колоссальных результатов при производстве от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает британский научный журнал «Nature».

Известно, что вакцина, созданная учеными из США имеет такое свойство, которое может противостоять всем штаммам вируса.

Объясняется, что в вакцине содержится вещество, называющееся адъювант. Именно оно имеет такое свойство, которое способно увеличивать в несколько раз эффективность препарата.

Так, новая вакцина защитит человека и от популярных коронавирусов, и от других патогенов, передающихся человеку от летучих мышей.

Сообщается, что в данный момент медикамент проходит стадию клинических испытаний. Препарат уже успели испытать на макаках и грызунах.

В результате осуществления различных экспериментов, вакцина доказала свою высокую эффективность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые со всего мира считают необходимым пересмотреть версию о происхождении коронавируса.