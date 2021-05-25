В Ленобласти еще 90 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник 25 мая.

С начала пандемии в регионе выявлено 44 686 случаев заболевания. При этом выздоровели 41 866 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город на Неве находится на втором месте — 844 зараженный. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 075 человек. Третье место у Подмосковья — 734 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалист рассказала, чем опасен коронавирус для зубов.

Также gazeta.spb.ru писала, что в России пробуют комбинированную вакцину против ковид-19 и гриппа.