В Московском районе проверят состояние тепловых сетей

В Московском районе проверят состояние тепловых сетей
"Теплосеть" проверит состояние труб. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В преддверии отопительного сезона специалисты проводят испытания.

В Санкт-Петербурге полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Уже 26 мая специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» собирается проводить испытания тепловых сетей в Московском районе, о чем сообщается в пресс-службе предприятия.

Известно, что в ходе проверок пытаются обнаружить дефекты в трубах, чтобы вовремя их заменить и избежать проблем во время холодов. Жителей Московского района попросили сообщать о коммунальных авариях и ни в коем случае не подходить к местам вытекания воды.

«В зону работ входят тепловые сети, проходящие по улицам: Благодатная, Варшавская, Кузнецовская, Бассейная, Фрунзе, Авиационная, Алтайская, Краснопутиловская, Решетникова, Сызранская, Ленсовета, Гастелло, Костюшко, Кубинская, Орджоникидзе, проспекты Московский, Ленинский, Юрия Гагарина, Новоизмайловский (территория студенческого городка)»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге завершается отопительный сезон – он длился почти 240 дней.

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