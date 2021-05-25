Рэпер Канье Уэст может встречаться с моделью Ириной Шейк

Рэпер Канье Уэст может встречаться с моделью Ириной Шейк
Канье Уэст. Фото: Instagram рэп-исполнителя

Инсайдеры сообщают, что они проявляют интерес друг к другу.

Рэпер Канье Уэст, вероятно, встречается с русской моделью Ириной Шейк. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на собственные источники.

Журналисты пишут, что между Уэстом и Шейк возник взаимный интерес. Источник заявил, что пока что то, что происходит между ними, вряд ли можно назвать полноценными отношения, но, кажется, рэпер и модель близки к тому, чтобы заявить о себе как о паре.

«Я не знаю, можно ли назвать это отношениями, но у них определенно возник интерес друг к другу»,

— говорится в сообщении.

Пока что ни Уэст, ни Шейк никак не комментируют слухи. Прямых доказательств им тоже нет. Напоминаем, что рэпер и модель не раз сотрудничали в различных проектах. Недавно Уэст развелся и вполне может быть ищет сейчас, с кем забыться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпер Канье Уэст поправился до 136 килограммов после развода.

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