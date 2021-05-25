В Ленобласти еще 90 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 90 человек заразились коронавирусом
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 90 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 25 мая.

С начала пандемии в регионе выявлено 44 686 случаев заболевания. При этом выздоровели 41 866 пациентов.

Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от коронавируса в Северной столице умерло 38 человек.

Также gazeta.spb.ru писала, что в одном из прививочных центров в Германии произошел случай: медсестра подменила вакцину от коронавируса на физраствор. Его вкололи шести пациентам.

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