Врач перечислила болезни, на которые указывают синяки под глазами

Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами. Фото: pixabay.com

Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами. Фото: pixabay.com

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова рассказала, что появление темных кругов или синяков под глазами может говорит о проблемах со здоровьем.

Она отметила, что речь может идти о гипоксии — кислородном голодании тканей разного характера. Часто это происходит из-за нехватки жизненно важных микроэлементов.

«Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек», — цитирует ее «Пятый канал».

Часто круги под глазами появляются из-за обычного недосыпания, употребления большого количества чая и кофе, курения и т.д.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после болезни. Она заявила, что некоторые напитки и еда могут негативно сказаться на здоровье человека, который принимал антибиотики или только недавно выздоровел. Если не прислушаться к советам, то можно получить тошноту, боль в животе и нарушение сердечного ритма.