20 тысяч петербуржцев ждут реабилитации после осложнений, вызванных коронавирусом

В реабилитации после COVID-19 нуждаются 20 тысяч граждан Петербурга.

Об этом вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщает на своей страничке «ВКонтакте». Он объяснил, восстановительное лечение стало потребностью для многих петербуржцев ещё весной 2020 года.

Он отметил, что последствия могут быть совершенно разными – от инсульта до неврологических проблем. Многие страдают нарушением памяти после COVID-19, и это далеко не пожилые люди. Лечиться надо как можно быстрее.

Горожане могут реабилитироваться амбулаторно. Нужно получить рекомендации на приеме у доктора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти еще 90 человек заразились коронавирусом. В Ленинградской области зафиксировано еще 90 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 25 мая.