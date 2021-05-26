Вор-домушник подобрал ключ к квартире и украл 90 тысяч

Вор-домушник подобрал ключ к квартире и украл 90 тысяч
В квартире нет средств охранной сигнализации, видеонаблюдение отсутствует. Фото: pixabay

В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о краже по ул. Шотмана 6к1.

В результате выезда установили, что в период с 09:30 до 15:00 25 мая неизвестный преступник, подобрав ключ к замку входной металлической двери, проник в квартиру, где украл из шкатулки деньги в размере 90 000 рублей, золотое обручальное кольцо. После — скрылся с места.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, общий материальный ущерб составил 93 000 рублей. В квартире нет средств охранной сигнализации, видеонаблюдение отсутствует.

Изъяли: следы пальцев рук, следы обуви.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 8-летний мальчик пролетел пять метров и приземлился на асфальт. В Петербурге в Калининском районе 24 мая ребенок выпал из окна второго этажа. 24 мая около 18:30 прохожие сообщили о том, что на Кондратьевском проспекте со второго этажа упал 8-летний мальчик.

вор-домушник кража подбор ключей полиция санкт-петербург


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вор-домушник подобрал ключ к квартире и украл 90 тысяч
8-летний мальчик пролетел пять метров и приземлился на асфальт
В Ульяновске открылся ХII Международный фестиваль кино «От всей души»
В Петербурге сотрудник ДПС спас 76-летнюю пенсионерку из задымленного ...
Перелеты в пандемию и обязательная вакцинация: новости о COVID-19 в России и мире
Студия имени Горького перезапустит киножурнал «Хочу все знать» с июня
Дава станет новым ведущим «Дома-2»
В Петербурге будет не доступен алкоголь во время проведения «Алых ...