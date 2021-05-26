Вор-домушник подобрал ключ к квартире и украл 90 тысяч

В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о краже по ул. Шотмана 6к1.

В результате выезда установили, что в период с 09:30 до 15:00 25 мая неизвестный преступник, подобрав ключ к замку входной металлической двери, проник в квартиру, где украл из шкатулки деньги в размере 90 000 рублей, золотое обручальное кольцо. После — скрылся с места.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, общий материальный ущерб составил 93 000 рублей. В квартире нет средств охранной сигнализации, видеонаблюдение отсутствует.

Изъяли: следы пальцев рук, следы обуви.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 8-летний мальчик пролетел пять метров и приземлился на асфальт. В Петербурге в Калининском районе 24 мая ребенок выпал из окна второго этажа. 24 мая около 18:30 прохожие сообщили о том, что на Кондратьевском проспекте со второго этажа упал 8-летний мальчик.