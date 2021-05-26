В Петербурге появится премия имени Ватаняра Ягья – ее будут получать лучшие студенты-международники

В Петербурге появится премия имени Ватаняра Ягья – ее будут получать лучшие студенты-международники
Ватаняр Ягья. Фото: Википедия

В Петербурге депутаты Законодательного Собрания поддержали идею учреждения премии имени Ватаняра Ягья. Ее начнут присуждать лучшим студентам-международникам СПбГУ. Они смогут рассчитывать на выплату 50 тысяч рублей.

Законопроект в первом чтении был одобрен на заседании Законодательного Собрания в среду, 26 мая. Премию будут присуждать студентам факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Лучших будет определять ученый совет факультета. Премия в 50 тыс. рублей должна присуждаться ежегодно, начиная с 2022 года, трем студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры.

Ватаняра Ягья не стало в прошлом году. Он был депутатом ЗакСа нескольких созывов, членом ученого совета университета, занимал должность заведующего кафедрой мировой политики факультета международных отношений и воспитал поколение ученых востоковедов.

«Мы помним его как одного из творцов петербургского парламентаризма, человека, который внес огромный вклад в становление системы государственной власти нашего города, укрепление в нем стабильности и гражданского согласия, успешное социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга», — заявил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, комментируя инициативу.

Он также отметил, что учреждение премии имени Ягья откроет серию мероприятий, посвященных ученому. Ранее Gazeta.SPb писала о том, что депутаты отказались призывать Александра Беглова к диалогу по судьбе Охтинского мыса.

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