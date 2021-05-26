Эксперты не советуют купаться в водных объектах Петербурга

Специалисты взяли пробы воды и пришли к выводам, что купание может быть небезопасным.

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали о результатах проверки водных акваторий Санкт-Петербурга. Они отобрали 144 пробы с 24 пляжей, чтобы выяснить, есть ли места, где можно безопасно поплавать. Оказывается, что в черте города таковых нет, о чем сообщается на сайте ведомства.

Все водные акватории, в том числе различные озера, пруды, заливы и реки, не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Отобранные пробы не соответствуют гигиеническим нормативам, а это значит, что рекомендовать хоть одно место в Петербурге для купания нельзя.

Также эксперты напоминают, что в ни в коем случае нельзя пить воду открытых водоемов и заглатывать ее при купании. Это может стать причиной острых кишечных инфекций, энтеровирусных инфекций и прочих заболеваний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что летом в Ленобласти откроют 44 пляжа для купания.