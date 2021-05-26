Александр Беглов заявил, что почти половина рабочих мест в Петербурге созданы бизнесом

Александр Беглов заявил, что почти половина рабочих мест в Петербурге созданы бизнесом
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов 26 мая будучи на заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей и общественного совета по развитию предпринимательства объяснил , что примерно 45% рабочих мест в Петербурге появились благодаря представителям малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, согласно мнению губернатора города, на малый и средний бизнес доводится до 40% всех имеющихся закупок. Таким образом, в нем задействованы порядка 1,35 млн граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга отметил десять лучших работ в рамках акции «Мой герой», хотя конкурс еще не закончился.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что градоначальник Северной столицы рассказал о готовности города к Евро-2020.

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