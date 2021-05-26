В Петербурге стартовал XVI Международный книжный салон: как поучаствовать, не выходя из дома?

Многие мероприятие в 2021 году проходят в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

В Санкт-Петербурге сегодня, 26 мая, стартовал XVI Международный книжный салон. В связи с этим в городе запланировано множество мероприятий, некоторые из которых пройдут в онлайн-режиме, а какие-то – в здании Главного Штаба Эрмитажа и на Дворцовой площади.

Те, кто не хотят присутствовать на мастер-классах и встречах с писателями лично, могут смотреть трансляции на телеканале «Санкт-Петербург». Тем более что список спикеров впечатляющий: от писателей до литературных критиков, среди которых Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и другие.

Трансляция будет доступна телеканала topspb.tv и в социальных сетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, какие мероприятия пройдут на Книжном салоне.