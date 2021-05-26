В Ленобласти пройдет Чемпионат России по спортивному ориентированию

В Ленобласти пройдет Чемпионат России по спортивному ориентированию
В Чемпионате примут участие сильнейшие спортсмены. Фото: pixabay

В Сосновый Бор съедутся сильнейшие ориентировщики со всей страны.

В Сосновом Бору с 29 по 31 мая состоится Чемпионат России по спортивному ориентированию в дисциплине «кросс-спринг». Об этом сегодня, 26 мая, сообщает Peterburg2.

Известно, что принять участие в спортивном мероприятии в Ленинградскую область приедут сильнейшие ориентировщики со всей страны, среди которых есть заслуженные мастера спорта, спортсмены мирового уровня и члены национальной сборной России.

Чемпионат продлится три дня – спортсменов ожидают динамичные дистанции по городским кварталам и паркам. Лидеров друг от друга будут отделять считанные секунды, любая, даже мелкая, ошибка может стоить победы. Сосновый Бор идеально подходит для соревнований по нескольким причинам.

«Здесь представлена комбинация современной городской застройки со зданиями различных форм, арками, проходами, лестницами и естественного природного ландшафта дюнного типа с песчаным грунтом и сосновым лесом», — рассказал руководитель Федерации спортивного ориентирования Ленобласти Александр Шеин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из-за забега изменится движение общественного транспорта.

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