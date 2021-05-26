В День города петербуржцам придется гулять с зонтами

В Северной столице в День города горожан ожидают дожди и грозы. Погода не станет теплее.

В ночь на четверг, 27 мая, столбики термометров будут показывать от +7 до +9 градусов, а в дневное время потеплеет до +16…+18 градусов.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем ожидаются кратковременные осадки и грозы. Атмосферное давление будет держаться на одной отметке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на День города введут ограничения движения транспорта. Новые правила будут актуальны 27 мая с 8:30 до 11 часов утра.