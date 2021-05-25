На День города введут ограничения движения транспорта

Бронзовый памятник Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади, высота которого достигает почти 10,5 метров, был открыт в 1782 году. Модель конной статуи была выполнена скульптором Этьеном Фальконе, голову статуи лепила его ученица Мари Колло. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Бронзовый памятник Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади, высота которого достигает почти 10,5 метров, был открыт в 1782 году. Модель конной статуи была выполнена скульптором Этьеном Фальконе, голову статуи лепила его ученица Мари Колло. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Движение машин будет ограничено на протяжении трех часов утром.

В Санкт-Петербурге проходит подготовка ко Дню города, который отпраздную 27 мая. Известно, что утром планируется возложение цветов к памятнику Петра I – императора, благодаря которому был основан город. В связи с мероприятием власти приняли решение об ограничении движения транспортных средств по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади. Новые правила будут актуальны 27 мая с 8:30 до 11 часов утра.

«27 мая с 08.30 до 11.00 в связи с проведением Торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру Первому движение транспортных средств по Адмиралтейской наб. и Сенатской пл. будет прекращено»,

— говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в День города петербуржцев ожидает теплая и дождливая погода.