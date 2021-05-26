В Роспотребнадзоре назвали еще один признак осложнений от COVID

Коронавирус может вызывать у пациентов опасные последствия в виде осложнений с сосудами. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

У ковид-пациентов в остром периоде выявлено значительное повышение эндотелина-1. Его можно использовать для оценки состояния сосудов и определения риска осложнений.

Как сообщили «РИА Новости», повышение данного показателя было выявлено и у лиц, контактировавших с инфицированными. Зато у пациентов с выздоровлением после курса успешной терапии цифры в большинстве случаев были уже в пределах нормы.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID. Прививаться россияне должны только по своей воле, осознав необходимость борьбы с новым вирусом.