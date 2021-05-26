Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID

Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID
Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Фото: сайт Президента России

Вакцинироваться россияне должны только по своей воле, осознав необходимость прививки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

По его словам, в стране созданы все условия для вакцинирования, а сам препарат надежный и безопасный.

Как сообщил ТАСС, Путин подчеркнул, что принуждать граждан делать прививку нельзя. И добавил, что перед летним сезоном, когда люди отправятся в отпуска, в России «необходимо сформировать так называемый коллективный иммунитет», а сделать это поможет вакцинация.

Напомним, за минувшие сутки в России болезнь подтвердилась у 8 373 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 839 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 416 человек. Третье место у Подмосковья — 744 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что РЖД рассматривают возможность поощрения пассажиров за вакцинацию.

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