РЖД рассматривают возможность поощрения пассажиров за вакцинацию

Белозеров не утаивает и прямо заявляет, что это тем, что они хотят вернуть туристов на железнодорожные поездки. Фото: РЖД

Белозеров не утаивает и прямо заявляет, что это тем, что они хотят вернуть туристов на железнодорожные поездки. Фото: РЖД

У «Российских железных дорог» появилась идея о введении бонусов для пассажиров, которые сделали прививку от COVID-19.

Так заявил глава компании Олег Белозеров, сообщает РБК.

В «РЖД» ещё не придумали сам механизм программы поощрения пассажиров. Компания выразила явную заинтересованность в скором и масштабном вакцинировании россиян. Белозеров не утаивает и прямо заявляет, что это тем, что они хотят вернуть туристов на железнодорожные поездки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рассказывает о состоянии упавшего под поезд метро первокурсника в Петербурге. Стало известно состояние молодого человека, упавшего под поезд в метро на станции «Лиговский проспект» в Петербурге. Как стало известно Gazeta.Spb.ru, у него открытая черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга, лёгкого, печени.