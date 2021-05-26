РЖД рассматривают возможность поощрения пассажиров за вакцинацию

РЖД рассматривают возможность поощрения пассажиров за вакцинацию
Белозеров не утаивает и прямо заявляет, что это тем, что они хотят вернуть туристов на железнодорожные поездки. Фото: РЖД

У «Российских железных дорог» появилась идея о введении бонусов для пассажиров, которые сделали прививку от COVID-19.

Так заявил глава компании Олег Белозеров, сообщает РБК.

В «РЖД» ещё не придумали сам механизм программы поощрения пассажиров. Компания выразила явную заинтересованность в скором и масштабном вакцинировании россиян. Белозеров не утаивает и прямо заявляет, что это тем, что они хотят вернуть туристов на железнодорожные поездки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рассказывает о состоянии упавшего под поезд метро первокурсника в Петербурге. Стало известно состояние молодого человека, упавшего под поезд в метро на станции «Лиговский проспект» в Петербурге. Как стало известно Gazeta.Spb.ru, у него открытая черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга, лёгкого, печени.

вакцинация от коронавируса коронавирус ржд Россия туризм


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КГИОП объяснил законность сноса балконов с домов в центре Петербурга
На Васильевском острове воссоздадут лабораторию Михаила Ломоносова
В Петербурге абоненты МТС столкнулись с проблемой оплаты парковки
8 тысяч наблюдателей направит Общественная палата на сентябрьские выборы в ...
На этот раз без заминки в два года: депутаты избрали Эйфмана и Яблонского ...
Эксперты не советуют купаться в водных объектах Петербурга
Петербуржец отправился на 10 суток в спецприемник из-за неуплаты алиментов
Лукашенко высказался о самолёте Ryanair