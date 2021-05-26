Air France отменила рейс в Москву из-за трудностей с облетом Белоруссии

Рейс Париж — Москва будет перенесен на следующий день, 27 мая. Фото: pixabay

Рейс Париж — Москва будет перенесен на следующий день, 27 мая. Фото: pixabay

Рейс авиакомпании Air France был отменен из-за необходимости в получении нового разрешения от России на заход в ее воздушное пространство. Об этом сообщили во французской компании.

Информация об отмене рейса AF1154 подтверждается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Самолет должен был прилететь в столицу России в 15:00.

Как сообщили «РИА Новости», необходимость облета Белоруссии потребовала нового разрешения властей России на вхождение в свое пространство. Рейс перенесли на 27 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что саммит ЕС постановил ускорить введение санкций против физических лиц и компаний Белоруссии в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.