Air France отменила рейс в Москву из-за трудностей с облетом Белоруссии

Air France отменила рейс в Москву из-за трудностей с облетом Белоруссии
Рейс Париж — Москва будет перенесен на следующий день, 27 мая. Фото: pixabay

Рейс авиакомпании Air France был отменен из-за необходимости в получении нового разрешения от России на заход в ее воздушное пространство. Об этом сообщили во французской компании.

Информация об отмене рейса AF1154 подтверждается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Самолет должен был прилететь в столицу России в 15:00.

Как сообщили «РИА Новости», необходимость облета Белоруссии потребовала нового разрешения властей России на вхождение в свое пространство. Рейс перенесли на 27 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что саммит ЕС постановил ускорить введение санкций против физических лиц и компаний Белоруссии в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.

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