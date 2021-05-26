Байден поручил установить происхождение COVID в течение 90 дней

Президент США Джо Байден потребовал от разведывательного сообщества страны в ограниченный срок представить окончательную версию происхождения коронавируса. Об этом говорится в его заявлении на сайте Белого Дома.

Американский лидер отметил, что в марте его советник по нацбезопасности поручил разведсообществу подготовить свежий доклад о том, появился ли COVID-19 от контакта человека с зараженным животным или вследствие утечки в лаборатории. Однако прийти к окончательному выводу так и не смогли.

В связи с этим Байден вновь поручил разведке подготовить через 90 дней новый отчет по теме.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие вопросы президент США Джо Байден планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным во время предстоящей встречи.